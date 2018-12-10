Завершена навигация в Волжском бассейне

Нижний Новгород, , 08:42 — REGNUM Судоходный сезон 2018 года в Волжском бассейне внутренних водных путей завершился 8 декабря, сообщила пресс-служба Федеральное агентство морского и речного транспорта России (Росморречфлот).

За навигационную страду в бассейне перевезено более 36,6 млн тонн грузов, среди которых самое большое объем пришелся на строительные (более 20 млн т), наливные — более 9 млн т, зерновые — около 2 млн т, металл — свыше 1 млн т., сера — 888 тыс. т. На 40% выросли перевозки зерновых, на 13,5% — лесных грузов. Меньше, чем в 2017-м году судовладельцы перевезли наливных, металла, строительных и прочих грузов. Это сказалось на том, что показателе объема перевозок в 2018-м году: он уменьшился на 14,6% по сравнению с периодом предыдущей навигации.

В период навигации в Волжском бассейне перевезены чуть более миллиона пассажиров, почти столько же, что и годом ранее, и это несмотря на то, что пассажирских судов работало почти на 20% меньше.

Протяжённость внутренних водных путей в границах ФБУ «Администрация Волжского бассейна» согласно Перечню ВВП РФ, составляет 9231,3 км.

В соответствии с государственным заданием на 2018 год и плановый период 2019—2020 гг., в навигацию завершенного периода для судоходства были открыты 3997,6 км водных путей, из них с гарантированными габаритами 3189,6 км.

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