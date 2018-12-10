В центральном Китае найдены крупнейшие в стране залежи графита

Чжэнчжоу, Китай, , 08:35 — REGNUM Огромные залежи графита были обнаружены в провинции Хэнань центральной части Китая, сообщили в местном бюро поиска ископаемых ресурсов и геологии, передает 9 декабря агентство Синьхуа.

Предварительные исследования залежей в уезде Сичуань показали, что они содержат более 14,8 млн тонн графита, а предполагаемые залежи могут и вовсе достигать 100 млн тонн. По информации сотрудников бюро, находка может сделать Сичуань крупнейшей минеральной базой в стране.

Отметим, что графит широко применяется в современной промышленности, включая аэрокосмическую отрасль, электронику и металлургию. Кроме того, на основе графита ученые научились выращивать нити крайне перспективного материала графена.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хэнань в центральном Китае также были обнаружены огромные залежи серебра общим объемом 1,5 тыс. тонн.

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