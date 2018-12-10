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В Чимкенте назвали причины роста цен на мясо

Экономика

На рынках Чимкента также выросла стоимость овощей

Чимкент, Казахстан, 10 декабря 2018, 08:39 — REGNUM  В Чимкенте значительно выросла стоимость мяса, что связано с переездом стабилизационного фонда в Туркестан и ориентацией поставщиков на Узбекистан, передает 9 декабря телеканал «Астана».

На рынках Чимкента также выросла стоимость овощей. Продавцы связывают это с неурожайным сезоном. Предприниматели также связывают рост цен на продукты с ростом стоимости угля.

Отметим, на создание стабилизационного фонда Чимкента планируется направить более 1 млрд тенге ($2701). В городе построят оптовый центр, который будет поставлять социально значимые продукты по сниженным ценам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане цены на мясо растут быстрее, чем на остальные товары

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Экономика Казахстана
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