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СМИ узнали об открытии офиса АСВ по продаже активов рухнувших банков

Экономика

Офис откроется в Москве сегодня, 10 декабря

Москва, 10 декабря 2018, 08:27 — REGNUM  Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве сегодня, 10 декабря, офис продаж активов рухнувших банков, которые перешли под управление агентства в связи с отзывом у них лицензии, заявил генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

По его словам, в офисе будут консультировать потенциальных покупателей о старте и порядке торгов, помогать с поиском нужных лотов, а также готовить дополнительные справки о состоянии активов, пишут «Ведомости».

Напомним, с 2013 года в России начался массовый отзыв лицензий у банков и кредитных организаций. Так, в 2014 году Центробанк отозвал лицензии более чем у 70 российских банков, а в 2015-м — более чем у 80.

Вместе с тем, отметили в ЦБ, в настоящее время российский банковский сектор подходит к этапу завершения финансового оздоровления.

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Отзыв лицензий у банков
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