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«Укроборонпром» занял 81-е место в рейтинге экспортеров оружия

Экономика

Объем продаж «Укроборонпрома» — чуть более $1 млрд

Киев, 10 декабря 2018, 08:30 — REGNUM  На две позиции опустился «Укроборонпром» в рейтинге мировых продавцов оружия, сообщается в опубликованном 10 декабря докладе Стокгольмского института исследования проблем мира.

Согласно сообщению, украинский государственный концерн занял в рейтинге 100 крупнейших экспортеров оружия 81-е место, опустившись по сравнению с 2017 годом на два пункта. Продажи оружия «Укроборонпромом» оцениваются в $1,02 млрд.

На первом месте в рейтинге остались по-прежнему США, на втором — Россия, которая обогнала Великобританию. Общий объем продаж оружия сотней крупнейших компаний мира составил $398,2 млрд.

Напомним, ранее бывший представитель украинской миссии при НАТО генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Украина может создать ядерное оружие. По мнению экспертов, для создания атомной бомбы у Украины нет средств и возможностей, а вот для создания так называемой «грязной» бомбы — есть.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие

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Военно-промышленный комплекс
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