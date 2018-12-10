«Укроборонпром» занял 81-е место в рейтинге экспортеров оружия

Киев, , 08:30 — REGNUM На две позиции опустился «Укроборонпром» в рейтинге мировых продавцов оружия, сообщается в опубликованном 10 декабря докладе Стокгольмского института исследования проблем мира.

Согласно сообщению, украинский государственный концерн занял в рейтинге 100 крупнейших экспортеров оружия 81-е место, опустившись по сравнению с 2017 годом на два пункта. Продажи оружия «Укроборонпромом» оцениваются в $1,02 млрд.

На первом месте в рейтинге остались по-прежнему США, на втором — Россия, которая обогнала Великобританию. Общий объем продаж оружия сотней крупнейших компаний мира составил $398,2 млрд.

Напомним, ранее бывший представитель украинской миссии при НАТО генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Украина может создать ядерное оружие. По мнению экспертов, для создания атомной бомбы у Украины нет средств и возможностей, а вот для создания так называемой «грязной» бомбы — есть.

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