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В Чимкенте подписаны инвестиционные меморандумы на сумму $200 млн

Экономика

В Чимкенте состоялся инвестиционный форум Shymkent Development 2018

Чимкент, Казахстан, 10 декабря 2018, 08:06 — REGNUM  В рамках инвестиционного форума в Чимкенте подписано 11 меморандумов на сумму $200 млн, сообщили 10 декабря в пресс-службе акимата (администрации) города.

В ходе форума аким (мэр) Чимкента Габидулла Абдрахимов и президент компании Colosseo Ян Енча подписали меморандум на сумму $40 млн, в рамках которого планируется реконструировать стадион им. Кажимукана.

Иностранные компании также направят свои инвестиции на строительство текстильной фабрики, модернизацию автопарка городской службы скорой медицинской помощи, строительство жилых домов и на реализацию других проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев отчитал Габидуллу Абдрахимова за снижение объемов частных инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Казахстана раскритиковал мэра Чимкента за спад инвестиций

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Рынок инвестиций
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