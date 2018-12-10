В Чимкенте подписаны инвестиционные меморандумы на сумму $200 млн

Чимкент, Казахстан, , 08:06 — REGNUM В рамках инвестиционного форума в Чимкенте подписано 11 меморандумов на сумму $200 млн, сообщили 10 декабря в пресс-службе акимата (администрации) города.

В ходе форума аким (мэр) Чимкента Габидулла Абдрахимов и президент компании Colosseo Ян Енча подписали меморандум на сумму $40 млн, в рамках которого планируется реконструировать стадион им. Кажимукана.

Иностранные компании также направят свои инвестиции на строительство текстильной фабрики, модернизацию автопарка городской службы скорой медицинской помощи, строительство жилых домов и на реализацию других проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев отчитал Габидуллу Абдрахимова за снижение объемов частных инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Казахстана раскритиковал мэра Чимкента за спад инвестиций