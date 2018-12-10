Цены на нефть «взлетели» и продолжают расти

Москва, , 07:15 — REGNUM На торгах ICE 7 нефть цены на нефть взлетели, но продержались там недолго. Днем 7 декабря баррель черного золота подорожал на 5% и превысил $63. Однако, к концу торгового дня запал «быков» немного выдохся, и за баррель Brent давали уже $61,6, рост цены составил 2,34%. Причиной бурного роста стало принятое странами, входящими в ОПЕК+, решение о сокращении добычи нефти с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

При этом страны ОПЕК сократят в общей сложности добычу на 800 тыс. б/с, а остальная доля в 400 тыс. б/с придется на независимых производителей. Какой будет доля России — еще предстоит договориться, но министр энергетики РФ Александр Новак чётко дал понять, что России невыгодно большое сокращение добычи. Это заявление, по всей видимости, впустило на нефтяной рынок чуть больше «медведей», и рост замедлился.

Вероятнее всего, с учетом климатических особенностей России, что сокращение добычи у нас начнется не ранее апреля 2019 г. Однако на ожиданиях сокращения производства нефть дорожает. 7 декабря вечером также вышли оптимистичные данные отчета Baker Hughes о количестве активных буровых платформ, которое сократилось на целых 10 единиц и составило 877.

Если в ближайшие дни рост цены на нефть удержится и она не опустится ниже $60, то далее можно ожидать разворота тренда и продолжения роста до $67−68 за баррель. Сегодня, 10 декабря, диапазон цен по Brent будет на уровне $61−63 за баррель.

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