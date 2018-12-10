Нижегородскому заводу, где работают 650 человек, грозит остановка?

р.п. Вача, Нижегородская область, , 05:28 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск поставщика электроэнергии — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» к ПАО «Труд» о самостоятельном введении «полного ограничения режима потребления электроэнергии путем отключения энергопринимающих устройств ответчика при сохранении энергоснабжения отопительной котельной ответчика и присоединенных к объектам электросетевого хозяйства ответчика иных лиц». Ответчику, задолжавшему за услугу, дали десять дней на выполнение требований, которые начинают отсчитывать после вступления решения в законную силу. Решение ещё может быть обжаловано, если этого не произойдёт, то исполнение вердикта суда грозит остановкой предприятию — производителю металлоизделий (столовых приборов, бытовых товаров). На предприятии работают порядка 650 человек, на сегодня оно находится на этапе наблюдения в рамках дела об его банкротстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания «Труд» ведёт свою историю с небольшой кустарной фабрики и уже отсчитала почти 190 лет работы. Компания производит металлоизделия, в том числе посуду для дома, столовые приборы, кованый ручной и садово-огородный инструмент. ПАО является градообразующим предприятием Вачского района Нижегородской области.

«В 2008 году при участии ПАО «Труд» начато строительство церкви «Тихона Амафунского» в р.п. Вача, которое было успешно завершено в 2010 году. В настоящее время в ПАО «Труд» работают около 650 сотрудников. Основное здание компании находится в р.п. Вача, Нижегородской области», — отмечается на официальном сайте компании.

С конца октября 2018 года ПАО находится на первом этапе процедуры несостоятельности — наблюдении. Она продлится до 28 февраля 2019 года, но компания пытается обжаловать вердикт. Апелляционная жалоба подана, но заседание пока не состоялось.

Среди кредиторов отметились также и поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». В антирейтинге основных должников АО компания из Вачского района занимает второе место. На начало ноября 2018 года из 120 млн рублей общего долга пяти компаний на ПАО «Труд» приходилось 11 млн рублей. Во избежание срыва отопительного сезона администрация даже попыталась изъять у предприятия котельную, но суд отклонил притязания.

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А вот за долги компании по электроэнергии ей грозит ограничение услуги, а без энергоснабжения встанет и оборудование предприятия.

Суд удовлетворил требования ПАО «ТНС энерго НН» и обязал ПАО «Труд» «в течение десяти рабочих дней со дня вступления в законную силу настоящего решения суда с соблюдением мероприятий, исключающих необратимое нарушение технологического процесса и (или) опасность для жизни людей, окружающей среды, для самостоятельного введения полного ограничения режима потребления электроэнергии путем отключения энергопринимающих устройств ответчика при сохранении энергоснабжения отопительной котельной ответчика и присоединенных к объектам электросетевого хозяйства ответчика иных лиц». В частности, компания должна «в РУ-6Кв РП-31А (ЦРП Завода) произвести отключение коммутационных аппаратов линий обеспечивающих энергоснабжение трансформаторной подстанции №2, трансформаторной подстанции №3, трансформаторной подстанции №4, трансформаторной подстанции ТП «Пристроя Цеха №2», за исключением коммутационных аппаратов линий, обеспечивающих энергоснабжение трансформаторной подстанции «Компрессорная», и коммутационных аппаратов кабельной линии КЛ-3103А, обеспечивающих энергоснабжение объектов электросетевого хозяйства сетевой компании ООО «Электросеть (ТП-3227А, ТП-3228А), и опосредовано присоединенных иных лиц». Также должны «в РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции «Компрессорная» произвести отключение коммутационных аппаратов линий, обеспечивающих энергоснабжение токоприемников потребителя, за исключением коммутационных аппаратов линий, обеспечивающих энергоснабжение РУ-0,4 кВ отопительной котельной завода ПАО «Труд»» и «в РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции №4 произвести отключение коммутационного аппарата линии, соединяющей РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции No4 с РУ — 0,4 кВ отопительной котельной завода ПАО «Труд», а также ПАО обязано «обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей истца к электроустановкам ответчика для фиксации и контроля введения ограничения».

Свои претензии истец мотивировал тем, что потребитель особой категории не выполнил требования «порядка мероприятий, обеспечивающих готовность потребителя электрической энергии к введению в отношении него полного ограничения режима потребления электрической энергии». Основанием для ограничения услуги стала задолженность. На конец апреля 2018 года она составила 9 978 807 рублей 41 копейку.

Напомним, также ранее ПАО «ТНС энерго НН» по итогам ноября 2018 года направило уведомления о наличие долгов, которые могут привести к ограничению электроэнергии и возможному ограничению при неуплате, в адрес 29 384 потребителей. При этом 29 290 — это собственники частных жилых домов и квартир, 94 — владельцы гаражей.

В ПАО отметили, что долги тех, кто двухкратно превысил норматив потребления, составляют свыше 144 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди должников этой же компании и муниципальное предприятие «Нижегородэлектротранс», но за него поручились власти города, предотвратив остановку пассажирских перевозок на трамваях и троллейбусах, которая могла произойти в случае ограничения подачи услуги.

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