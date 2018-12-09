В Калуге завершено строительство Южного обхода

Калуга, , 18:11 — REGNUM В Калуге, сегодня, 9 декабря, состоялась церемония открытия движения по новой автомобильной трассе «Южный обход». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, губернатор области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, депутат Государственной думы РФ Александр Авдеев, представитель в Совете Федерации от Законодательного собрания Калужской области Алексей Александров, члены правительства Калужской области, руководители муниципалитета, профильных министерств, ведомств, строительных организаций, калужане.

От имени правительства России жителей области с открытием новой трассы поздравил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Выражая благодарность всем, кто принимал участие в строительстве Южного обхода, он, в частности, отметил, что работы завершены «в момент начала реализации двух больших, напрямую связанных с дорожной и транспортной инфраструктурой федеральных проектов: национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и Комплексного плана по развитию магистральной инфраструктуры».

«То, что сделано здесь, в Калуге, показывает, что у нас есть все ресурсы для того, чтобы выполнить задачи, которые поставил перед нами президент России Владимир Путин в майском указе в части дорожного строительства. Впереди новая огромная работа», — сказал заместитель председателя правительства РФ.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев от имени президента России поздравил жителей области с завершением строительства и началом эксплуатации Южного обхода.

«Это масштабный и значимый проект. С одной стороны, он позволит убрать значительный транспортный поток из центра Калуги, а с другой, улучшит транспортное сообщение с целым рядом регионов ЦФО: Тульской, Орловской и Рязанской областями. У этого проекта есть прямое человеческое измерение — жить в городе станет гораздо комфортнее», — пояснил Игорь Щеголев.

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве, «кто каждый день на этих участках обхода без страха и упрека делал свое дело, кто ждал и терпел строительство обхода у себя под окном. Спасибо, за вашу помощь и солидарность».

«Эта дорога важна не только для области, но и для всего Центрального федерального округа. Более 40 000 машин ежегодно передвигаются на этих участках. Новая дорога будет удобна для них, увеличится скорость движения от трассы М3 «Украина» в восточном направлении, улучшится экологическая обстановка», — подчеркнул федеральный министр.

Завершая церемонию открытия движения по Южному обходу Калуги, губернатор области Анатолий Артамонов выразил искреннюю благодарность руководителям федеральных органов исполнительной и законодательной власти, представителям строительных компаний, проектных организаций, дорожникам за помощь при реализации проекта.

Глава региона отметил, «то, что строительство Южного обхода Калуги вошло в число важнейших строек страны, было решением президента России». «Президент Российской Федерации поставил перед страной задачу — войти в первую шестерку государств мира по экономической мощи, а без развития дорожно-транспортной инфраструктуры это невозможно сделать. Дальнейшее развитие дорожной сети Калуги и области становится одной из самых актуальных задач при реализации национальных проектов страны», — резюмировал он.

В это же день в Калуге прошла церемония награждения областными и ведомственными наградами лучших строителей трассы.

Напомним, стоимость строительства Южного обхода составила 11 422, 2 млн рублей. Генеральная подрядная организация — акционерное общество «Московская инженерно-строительная компания». Финансирование строительства обхода Калуги в полном объеме осуществлялось за счетмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Комплекс работ по строительству обхода включал в себя строительство 21,2 км автомобильной дороги категории I-б; строительство трех новых и реконструкцию одной существующей разноуровневых транспортной развязок; строительство 8 путепроводов протяженностью 769 пог. м; реконструкцию 8,9 км участков федеральных автомобильных дорог; строительство моста через р. Оку длиной 649,35 пог. м.

Автомобильная дорога на всем протяжении имеет четыре полосы движения с шириной каждой полосы 3,75 м. Верхний слой покрытия — щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем.

Мост является комбинированным сооружением, состоящим из металлических и железобетонных конструкций. Опоры моста стоечные — индивидуального проектирования с фундаментами из забивных железобетонных и буронабивных свай. Монтаж металлического пролетного строения выполнен методом «надвижки».

Обход г. Калуги соединит федеральные автомобильные дороги «Подъезд к Калуге от «М-3 «Украина», «1 Р 132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» и «1 Р-92 «Калуга — Перемышль — Белев — Орел».

Ввод обхода в эксплуатацию снизит нагрузку на уличную сеть Калуги за счёт вывода за пределы города 7,1 млн тонн грузоперевозок или 80% всех транзитных грузов.