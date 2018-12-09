Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года

Исламабад, , 14:53 — REGNUM В первой половине 2019 года начнется реализация масштабного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Индию.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, заявление о полной готовности к запуску проекта было сделано на конференции «Строительство газопровода TAPI» (аббревиатура Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) в Исламабаде. Представитель туркменской стороны Мухаметмират Аманов сообщил, что фаза исследований завершена, строительство начнётся в первом квартале 2019 года. Ожидается, что часть газопровода до Пакистана будет завешена за 2 года, а оставшиеся 6 месяцев уйдут на его соединение с Индией.

По оценкам экспертов, ежегодно по газопроводу из Туркменистана будет поставляться 33 миллиарда кубометров газа, а стоимость будет в разы ниже стоимости сжиженного аналога, поставляющегося в порты Пакистана.