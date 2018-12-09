Узбекистан за текущий год произвёл сельхозпродукции на 7 млрд долларов

Ташкент, , 11:47 — REGNUM «Несмотря на сильную засуху, неожиданные проливные дожди и ветра весной, знойную жару и дефицит воды для полива летом, ранние осенние осадки, вредителей и заболевания растений, работники сельского труда заготовили богатый урожай». Об этом говорится 9 декабря в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю Дня работников сельского хозяйства

«Несмотря на все эти трудности, вам удалось заготовить 6 миллионов 124 тысячи тонн зерна, 2 миллиона 300 тысяч тонн хлопка, 8 миллионов 661 тысячу тонн овощей, 2 миллиона 411 тысяч тонн картофеля, 1 миллион 607 тысяч тонн бахчевых культур, около 2 миллионов 100 тысяч тонн фруктов, 1 миллион 314 тысяч тонн винограда, 18 тысяч тонн коконов, 1 миллион 789 тонн мяса, 7 миллионов 830 тысяч тонн молока», отметил президент.

Он указал, что в целом «за год напряженной работы было произведено сельскохозяйственной продукции на 58 триллионов 181 миллиард сумов» (один доллар-8300 сумов).

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разрабатывается проект стратегии по развитию сельского хозяйства. Документ должен содержать меры по росту добавленной стоимости продукции, наращиванию объемов производства, обеспечению продовольственной и экологической безопасности.