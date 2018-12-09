В Узбекистане будут созданы семь водохранилищ

Ташкент, , 11:43 — REGNUM В 2019 году на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель планируется направить из госбюджета почти 1,7 триллиона сумов (один доллар-8300 сумов), а также 84 миллиона долларов средств международных финансовых институтов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, отметил он, за счет расширения сети водохранилищ особое внимание будет уделяться освоению богарных земель.

«Для этого будут созданы водохранилища — в Ташкентской области «Паркентсой», «Кизилсой» и «Тоштепа», в Фаришском районе Джизакской области — «Караман», в Кашкадарьинской области — «Гулдара» и «Аякчисой», в Самаркандской области — «Булунгур» общей емкостью 45 миллионов кубометров», сообщил президент.

В 2018 году Узбекистан заготовил 6 миллионов 124 тысячи тонн зерна, 2 миллиона 300 тысяч тонн хлопка, 8 миллионов 661 тысячу тонн овощей, 2 миллиона 411 тысяч тонн картофеля, 1 миллион 607 тысяч тонн бахчевых культур, около 2 миллионов 100 тысяч тонн фруктов, 1 миллион 314 тысяч тонн винограда, 18 тысяч тонн коконов, 1 миллион 789 тонн мяса, 7 миллионов 830 тысяч тонн молока.