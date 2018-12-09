СМИ: Тереза Мэй может перенести голосование по Brexit

Лондон, , 09:56 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отменить запланированное на 11 декабря голосование в британском парламенте по вопросу выхода страны из Европейского Союза (Brexit), сообщает 9 декабря со ссылкой на британских министров и их советников The Sunday Times.

Как сообщили Sunday Times его источники, такое решение принято Мэй ввиду того, что в случае голосования парламента против предлагаемого премьер-министром соглашения по Brexit, её будущее в нынешнем качестве руководителя окажется под вопросом.

Поэтому, по данным издания, вместо этого британский премьер объявит 9 декабря о переносе голосования и своей поездке в Брюссель для получения более выгодных условий сделки между Великобританией и ЕС по Brexit. По сведениям Times, о необходимости получения таких условий для более успешного голосования в парламенте Британии по Brexit, Терезу Мэй предупредили министры.

Ранее Тереза Мэй настаивала, что предлагаемое ею соглашение по Brexit является единственным из возможных, однако в случае если на голосовании будет рассмотрен именно этот вариант соглашения, многие из министров могут в знак протеста подать в отставку, пишет Sunday Times.

Отметим, текущий вариант соглашения по Brexit подразумевает выход Британии из рыболовного и таможенного пространства Европы после переходного периода, во время которого Британия вынуждена будет придерживаться правил единого европейского рынка.