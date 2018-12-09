Москвичей призвали сообщать о случаях обмана со стороны продавцов

Москва, , 09:14 — REGNUM Недобросовестные продавцы способны пойти на обман в преддверии новогодних праздников и обо всех таких случаях нужно сообщать органы антимонопольной службы, рассказал 9 декабря руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Москве Армен Ханян.

«Гражданам следует быть очень внимательными, и не поддаваться на яркую и многообещающую рекламу. Если же кто-то стал жертвой недобросовестного поведения продавцов, особенно в такие периоды, как «черная пятница» или предпраздничные распродажи, то следует обратиться в антимонопольный орган», — приводит слова Армена Ханяна АГН «Москва».

Также, как рассказал глава столичной антимонопольной службы, акции типа «черная пятница» и другие подобные предпраздничные распродажи увеличивают доходы предпринимателей и потому продавцы идут на различные ухищрения для того чтобы заманить покупателей к себе.

Таким ухищрениями могут быть ситуации, когда обещается скидка, а на выходе покупатель узнает, что должен приобрести товар на определенную сумму иначе скидки не будет. Также часты случаи, когда один продавец выдает себя за другого или, когда заявляется о последнем дне скидки, а товар продается ещё какое-то большее время.