В Тюмени «мусорная реформа» стартовала без тарифа

Тюмень, , 09:31 — REGNUM В Тюмени новая система обращения с коммунальными отходами, которая должна стартовать с 1 января 2019 года года, началась досрочно. Делается это во избежание мусорного коллапса и упреждения возможных рисков внедрения новой системы обращения с отходами в первые дни нового года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Тюменской области.

Определены компании, которые будут оказывать услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) со всей Тюмени. Львиная доля мусора областного центра — 60% или 160 тысяч тонн в год — приходится на перевозчиков ООО «ТрансСервис» и «ЭКО сервис». Остальные отходы ТКО будут собирать и возить общества с ограниченной ответственностью «Турасервис-Н», ТК «Сибирская экологическая компания», «Паритет-Эко», «Профи». В целом на тюменский мусоросортировочный завод будет доставляться около 300 тысяч тонн отходов в год для дальнейшей обработки.

«Мусорного коллапса не случится с боем курантов», — обещает генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Он пояснил, что согласно условиям контракта, у перевозчиков в собственности должно быть достаточное количество мусоровозов. Причём вся техника оснащается системой спутниковой навигации для контроля за перемещением транспорта региональному оператору в режиме реального времени.

Что касается мусорных контейнеров для сбора пластика, которые появились недавно в Тюмени, то они пока неэффективны, отметил гендиректор ООО «ТЭО». В них попадает помимо пластиковых бутылок иной мусор и «отдельный мусор» приходится собирать и вывозить в общей массе отходов. Кроме того, чем больше раздельных контейнеров, тем больше придётся подключать к вывозу мусора машин: отдельные — за пластиком, за батарейками, за бумагой, и так далее. Регоператор предлагает ввести сортировку на начальном этапе для пищевых и сухих отходов.

Тюменцы с одной стороны благоприятно восприняли новость о декабрьском налаживании системы вывоза мусора, с другой стороны напоминают, что до сих пор не известен тариф на сбор, вывоз и утилизацию отходов. «Мусорного коллапса» не будет, зато намечается взрыв народного возмущения, когда люди получат в январе платёжки за коммунальные услуги.

«До сих пор не озвучен тариф, говорят, он будет известен после 25 декабря. В кулуарах говорят, что он будет примерно 300−500 рублей с человека. Сейчас тариф на вывоз мусора составляет 3,89 рубля с квадратного метра. Если будет 500 рублей с проживающего в квартире, то семья из 4 человек может платить ежемесячно по 2 тысячи рублей. И это 12 месяцев в году», — заявил тюменскому порталу «Наш город» управляющий ТСЖ «Кондоминимум-2» Андрей Арещенко.

Но как сообщил на «парламентском часе» в Государственной думе РФ глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин «ФАС не даст сделать рост тарифов более 4−5 процентов, это факт».

Напомним, с 1 января в России стартует новая система по обращению с коммунальными отходами. В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строчка платежей — за сбор, вывоз и утилизацию коммунальных отходов.

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