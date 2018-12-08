Володин предложил Пакистану провести совместный деловой форум

Тегеран, , 13:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение посетить Пакистан с официальным визитом.

«Мы принимаем приглашение и готовимся к поездке в Пакистан», — сказал Володин в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.

Также Володин пригласил Кайсера посетить Москву и принять участие в Международном форуме «Развитие парламентаризма». Кроме того, спикер Госдумы предложил провести совместный деловой форум РФ и Пакистана с участием Торгово-промышленной палаты России (ТПП).

В Тегеране проходит II конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.