Почему цена на бензин растет, когда цена на нефть — колеблется?

Москва, , 05:31 — REGNUM Почему, несмотря на колебания цен на нефть, бензин только дорожает, и верна ли стратегия руководства Роснефти, заявившего о необходимости борьбы со «спекулянтами», рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Роснефть пытается ввести «ручное управление» на биржевых торгах в стремлении ограничить число спекулятивных операций на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Попытка создать препятствия для доступа к рыночному механизму выглядит как некоторая «забывчивость», ведь Роснефть сама с удовольствием пользовалась топливной спекуляцией, пока не возникло такой сильной напряженности на внутреннем рынке.

Поможет ли антиспекулятивная мера отыграть цену, заставив ее следовать за падением цены на нефть, пока не ясно — слишком несоизмеримо пока снижение. Кроме того, замороженные цены в мелком опте вкупе с устранением трейдеров с биржи может позволить Роснефти переключить торговлю на себя — цены могут заставить покупателей обращаться непосредственно к нефтекомпаниям. Для регионов, где работает большая доля независимых АЗС, эта ситуация может стать источников дополнительных трудностей. Для примера, в Забайкалье одна из сетей АЗС уже закрылась. Так есть ли путь к снижению цены на бензин?

Читайте подробности «Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин и другие статьи Светланы Шаповаловой в проекте «Бензиновый ажиотаж».