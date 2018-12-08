Госсеть аптек в Узбекистана передана в управление американской компании

Ташкент, , 13:33 — REGNUM Госкомитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и американская компания «United Investment Healthcare Group» подписали договор передаче в доверительное управление сети аптек, входящих с систему АК «Дори Дармон», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, американская компания в течении пяти следующих лет будет управлять двумя тысячами аптек с государственной долей в уставном фонде, которые разбросаны по всей республике.

Как сообщил ИА REGNUM представитель американской компании, экс-министр здравоохранения Грузии Сандро Урашадзе, тот факт, что иностранная компания будет управлять сетью аптек в Узбекистане не означает, что аптеки будут заполняться исключительно американскими препаратами.

«Упор будет делаться на фармацевтическую продукцию узбекского производства, в том числе по ценовым соображениям, так как она дешевле», — отметил Урушадзе.

В целом, американцы обещают, что в практику управления аптеками будут внедрены современные методы управления, эксклюзивные информационные технологии, а также эффективная система обучения специалистов компании «Дори Дармон», с привлечением американских профессионалов фарминдустрии.

В АК «Дори-Дармон», которая была образована около 100 лет назад, входят 8 акционерных обществ и 6 обществ с ограниченной ответственность. За последние годы финансовое положение компании резко ухудшалось. По итогам деятельности за исекшие 11 месяцев 2018 года задолженность перед партнерами и банками составила 179,4 ммиллиарда сумов (один доллар-8300 сумов).