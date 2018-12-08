Железнодорожный маршрут свяжет Китай с Европой через Вьетнам

Пекин, , 13:18 — REGNUM В Китае открыта пролегающая по территории страны часть железнодорожного маршрута «Китай — Европа», связавшая между собой Чжэнчжоу, административный центр центральной провинции Хэнань и страны-участницы объединения АСЕАН, сообщает 7 декабря Синьхуа.

Железная дорога пересекает китайско-вьетнамскую границу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны и связывает ее с вьетнамской столицей и портом Ханой. Первый состав доставит в АСЕАН механическое оборудование и электронную продукцию китайского производства, а обратным рейсом в Поднебесную будут доставлены продовольственные товары растительного и водного промыслов.

Напомним, что первый маршрут был открыт в июле 2013 года, и по нему за прошедшее время перевезено более 315 тыс. тонн грузов на общую сумму свыше 3 млрд долларов.