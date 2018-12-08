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Вашингтон снова добавил время на сделки с «Русал» и En+

Экономика

Американский минфин дал еще время

Вашингтон, 8 декабря 2018, 02:19 — REGNUM  Инвесторам, участвующим в сделках с подсанкционными российскими компаниями «Русал», En+, Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ», дано еще дополнительное время на завершение всех операций, сообщили в американском минфине.

Срок на завершение сделок продлен до 21 января 2019 года. За это время инвесторы должны избавится от акций упомянутых компаний.

Напомним, санкции были введены в начале апреля 2018 года. После этого Вашингтон уже несколько раз продлял сроки для завершения сделок к «опальными» компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе срок продлили до 23 октября, в октябре — до начала ноября. Условием снятия санкций с компаний американцы назвали уход подсанкционного бизнесмена Олега Дерипаски с ключевых ролей в этих фирмах.

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