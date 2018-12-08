Новое решение ОПЕК+ далось непросто – эксперт

Москва, , 01:31 — REGNUM Принятое странами ОПЕК+ решение о сокращении нефтедобычи далось непросто, заявил Дмитрий Маринченко, глава отдела корпораций рейтингового агентства Fitch, пишет газета «Известия».

По его словам, это решение сняло все противоречия между Россией, Саудовской Аравией и Ираном.

«Россия опять сыграла ключевую роль в посредничестве между Саудовской Аравией и Ираном», — заявил Маринченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва в рамках нового соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на два процента по сравнению с уровнем октября 2018 года — до 228 тысяч баррелей в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках сделки ОПЕК+