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Новое решение ОПЕК+ далось непросто – эксперт

Экономика

Новак анонсировал сокращение добычи черного золота по итогам встречи картеля

Новое решение ОПЕК+ далось непросто – эксперт
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ОПЕК

Москва, 8 декабря 2018, 01:31 — REGNUM  Принятое странами ОПЕК+ решение о сокращении нефтедобычи далось непросто, заявил Дмитрий Маринченко, глава отдела корпораций рейтингового агентства Fitch, пишет газета «Известия».

По его словам, это решение сняло все противоречия между Россией, Саудовской Аравией и Ираном.

«Россия опять сыграла ключевую роль в посредничестве между Саудовской Аравией и Ираном», — заявил Маринченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва в рамках нового соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на два процента по сравнению с уровнем октября 2018 года до 228 тысяч баррелей в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках сделки ОПЕК+

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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