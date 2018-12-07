Пятница, 7 Декабря 2018 года
22:10:16 МСК

Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках сделки ОПЕК+

Экономика

Сокращение суточной добычи составит около 228 тысяч баррелей, сообщил Александр Новак

Москва, 7 декабря 2018, 20:56 — REGNUM  Россия в рамках нового соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на 2% по сравнению с уровнем в октябре. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Он напомнил, что объём добычи нефти в России в октябре составил приблизительно 11,4 млн баррелей в сутки. Таким образом, сокращение суточной добычи составит порядка 228 тысяч баррелей.

Новак уточнил, что, исходя из технологических возможностей, сокращение до этого показателя займёт несколько месяцев.

Напомним, ранее сегодня страны ОПЕК и Россия по итогам двухдневных переговоров в Вене достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Сделка ОПЕК+ по добыче нефти может быть продлена до конца 2019 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить