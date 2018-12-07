Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках сделки ОПЕК+

Москва, , 20:56 — REGNUM Россия в рамках нового соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на 2% по сравнению с уровнем в октябре. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Он напомнил, что объём добычи нефти в России в октябре составил приблизительно 11,4 млн баррелей в сутки. Таким образом, сокращение суточной добычи составит порядка 228 тысяч баррелей.

Новак уточнил, что, исходя из технологических возможностей, сокращение до этого показателя займёт несколько месяцев.

Напомним, ранее сегодня страны ОПЕК и Россия по итогам двухдневных переговоров в Вене достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

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