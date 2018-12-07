Реконструкция ВВП аэропорта Йошкар-Олы обойдется в 2,4 млрд рублей

Йошкар-Ола, , 20:48 — REGNUM В Марий Эл продолжают подводить итоги Дней республики в Совете Федерации. На заседании правительства региона обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Временно исполняющий обязанности первого зампреда правительства Александр Сальников отметил, что наличие регулярных авиасообщений в регионе обусловлено не столько экономической необходимостью, сколько социальной составляющей: воздушные «ворота» должны быть открыты для населения. По его словам, финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы будет проводиться за счет федеральных средств.

«Федеральное агентство пересчитало стоимость работ, которые необходимо выполнить по взлетной полосе, и сегодня стало известно, что на эти цели в ценах 2018-го года необходимо 2,4 млрд рублей», — уточнил глава Марий Эл Александр Евстифеев и напомнил, что в ценах 2008 года работы оценивались в 800 млн рублей.

Второй важный вопрос развития инфраструктуры касался продолжения строительства железнодорожной ветки Зеленый дол — Йошкар-Ола протяженностью 103 км, которая соединит Яранск и Котельнич. Благодаря чему столица Марий Эл перестанет быть тупиковым городом. Для реализации этого проекта необходимо более 40 млрд рублей, однако быстро решить этот вопрос не получится.

Кроме того, согласно проекту постановления СФ правительству рекомендовано рассмотреть возможность передачи в 2020—2021 годах пяти автомобильных дорог между Нижним Новгородом и Йошкар-Олой в федеральную собственность.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Марий Эл — единственный регион ПФО, из которого в Москву невозможно попасть на самолете, с января 2016 года авиасообщение между Йошкар-Олой и столицей России приостановлено.

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике Сальников говорил, что аэропорт столицы республики не работает уже несколько лет, при этом средства на поддержку данного комплекса направляются ежегодно.

Правительство республики считает необходимым включить мероприятия по капитальном ремонту аэродрома Йошкар-Олы в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны на период 2020—2021 годов. Причем по мнению представителей Минтранса РФ, небольшие самолеты аэропорт Йошкар-Олы может принимать уже сегодня — нужно только привести документацию в порядок.

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