Есть угроза: Готова ли РФ к отключению от платежных систем?

Москва, , 21:31 — REGNUM Центробанк РФ разослал некрупным российским банкам рекомендации на случай отключения РФ от международных платежных систем, пишут 7 декабря «Ведомости». В частности, регулятор посоветовал тем игрокам, которые не работают с иностранной платежной системой напрямую (а к ним как раз относятся малые банки РФ), найти себе запасного партнера по обслуживанию банковских карт. Таким образом они смогут обезопасить себя от перебоев в обслуживании, если кто-то из крупных банков будет отключен от международных платежных систем.

Подобные меры могут быть предприняты в качестве санкций против РФ в 2019 году, опасается регулятор. Как скажется на гражданах РФ возможное отключение банков от международных платежных систем, и насколько страна готова к таким ограничениям, разбиралась корреспондент ИА REGNUM.

И без SWIFT справимся

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что США могут усилить санкционное давление против РФ в 2019 году и ввести ограничения по работе банков РФ. Так, например, США ранее уже вводили подобные ограничения в отношении других стран — недавно от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT был отключен Иран. Тогда эксперты в разговорах с корреспондентами ИА REGNUM не исключали, что подобная участь может коснуться и РФ. При этом существенных рисков для экономики РФ никто не прогнозировал.

«Вопрос об отключении России от системы SWIFT уже как-то поднимался за океаном. Но пока такое решение не принимается, так как пострадают в таком случае не только российские компании, которые не попадают под санкции, но и их международные партнеры. А это приведет к негативным последствиям для многих отраслей экономики многих стран. В теории это возможно, но при самом негативном геополитическом сценарии», — отмечал первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

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Однако у РФ есть альтернатива системе SWIFT, которую ЦБ уже тестирует с некоторыми партнерами. Такие действия со стороны властей сильно ослабляют угрозы для экономики РФ, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«После того, как Россия сделала свой собственный аналог SWIFT и начала переговоры с Китаем об интеграции этих расчётных систем, то угрозы резко ослабли, потому что стало ясно, что для РФ отключение от SWIFT будет неудобство, а не катастрофа, как для Ирана», — отмечал он.

По его словам, внешняя торговля при этом не пострадает — может лишь замедлиться скорость платежей. Система SWIFT позволяет осуществить процесс за несколько долей секунд, но можно пользоваться и элементарным факсом, благодаря которому платежи будут также доходить, но в течение нескольких минут или часов.

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При этом, отметил Делягин, возможность финансовой блокады РФ сегодня равна практически нулю, поскольку Евросоюз заинтересован в российских ресурсах — нефти и газе. Однако это не означает, что возможное отключение от системы SWIFT пройдет незамеченным. Так, например, экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский опасался, что у РФ могут возникнуть проблемы с платежами по внешнему долгу.

«Всё это будет сложнее, дороже, вырастет время платежей и расчётов. Ведь SWIFT — это просто финансовая инфраструктура, обеспечивающая проведение платежей и движение финансовых ресурсов, в первую очередь, между банками. Население напрямую этого не почувствует. Оно не в зоне риска. Проблемы будут у банков, у крупных нефтегазовых компаний, металлургических и прочих», — отметил Жуковский.

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Прожить без Visa и Mastercard?

Между тем в качестве возможных санкций может рассматриваться в том числе отключение банков РФ от систем Visa и Mastercard. Именно с такими опасениями связаны рекомендации Центробанка РФ российским банкам. Так, отключение банков от системы SWIFT чревато получением средств за экспортные товары, в то время как Visa и Mastercard напрямую повлияют на граждан, которые пользуются банковскими карточками.

«Такая угроза очевидно есть, потому что, судя по всему, американцы давление на нашу страну ослаблять не хотят и санкции появляются вне зависимости от поведения нашей страны, а в зависимости от готовности США к этим мерам», — заявил корреспонденту ИА REGNUM первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

По его словам, на платежи внутри PФ эти меры практически не повлияют, так как расчеты внутри РФ проводятся через национальную систему платежных карт. Однако пострадать могут те граждане, кто часто ездят за границу и пользуются там банковскими картами Visa или Mastercard.

«Это доставит им определенные неприятности. Я сам отношусь к тем, кто ездит и, так как у меня карточка «МИР», я беру наличные деньги и ничего страшного в этом не вижу. Конечно, те, кто берет с собой очень большие суммы за границу, для них это будет некоторое неудобство. Но это только для определенной части граждан, а для большей части граждан это будет только лучше, так как получит развитие наша отечественная платежная система», — подчеркнул Емельянов.

Однако, по его словам, Центробанку и правительству все же стоит поторопиться и создавать аналоги платежных систем внутри РФ, чтобы обеспечить независимость экономики РФ от внешнего воздействия.

«Как бы это не показалось фантастическим сейчас, надо предпринимать шаги по созданию альтернативной финансовой системы, которая бы включила целый ряд стран, на которые оказывают влияние США. Это, в первую очередь, Китай и Иран», — уверен Емельянов.

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