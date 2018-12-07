Сделка ОПЕК+ по добыче нефти может быть продлена до конца 2019 года

Вена, , 20:31 — REGNUM Действие соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти распространяется на первое полугодие 2019 года, а в дальнейшем может быть продлено и на второе полугодие. Об этом 7 ноября сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, продление сделки «возможно, если рынок не сбалансируется, но если сбалансируется, то в этом не будет смысла», цитирует ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня страны — участницы соглашения ОПЕК+ по итогам двухдневных переговоров в Вене достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

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