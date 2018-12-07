Почему остановлено строительство «первой киргизской деревни в России»?

Тула, , 20:19 — REGNUM Строительство домов в поселении «Ала-Тоо» (деревня Клищино), расположенном в 120 километрах от Москвы, которое некоторые СМИ успели окрестить «первой киргизской деревней в России», остановлено из-за того, что местные депутаты отменили изменения в генеральный план.

По словам руководителя Заокской районной администрации Тульской области Николая Тимакова, строительные работы прекращены из-за представления прокуратуры, выявившей допущенные в 2016 году нарушения в процедуре принятия поправок в генплан, пишет «Вечерний Бишкек».

«Когда сотрудники районной прокуратуры проверили, как этот генплан принимался — они увидели, что общественные слушания не проводились, хотя должны были. Прокуратура спросила меня и собрание народных представителей — где публичные слушания? Я как представитель исполнительной власти был вынужден внести проект решения на собрание наших депутатов и сообщить — так и так, дорогие друзья, генплан мы приняли, но приняли с нарушениями», — пояснил он

Говоря о текущем положении дел в «Ала-Тоо», глава райадминистрации сообщил, что из почти 400 выкупленных на этой территории участков сейчас используются только 34, на которых идет строительство. При этом на 8 участках дома уже построены и введены в эксплуатацию.

«То есть, до отмены генплана эти граждане успели получить разрешение, закончить строительство, оставить право собственности за собой. На остальных 26 участках строительство производилось до недавнего времени, но оно производилось незаконно. Все работы на этих 26 участках — это самострой», — уточнил он.

На вопрос о том, возместят ли собственникам земельных участков понесенные ими затраты, если в новой версии генерального плана эта территория будет возвращена в категорию земель сельхозназначения, Николай Тимаков ответил, что решение будет принимать суд.

«Необходимость сноса не касается восьми домов, право собственности и разрешение на строительство которых зарегистрировано. Эти дома останутся, так как строения документально оформлены. Так планируется сделать и, надеюсь, такое решение депутаты примут. Эти восемь участков будут выделены из поля и оставлены в землях населенного пункта», — добавил он.

Подводя итог, глава Заокского района отметил несостоятельность появившейся в некоторых СМИ информации о том, что местные власти выступают против появления «киргизской деревни» из-за национальности жильцов.

«Это неправда. По одной простой причине — этническая сторона вопроса не может повлечь каких-то правовых последствий. На самом деле, к сожалению, была нарушена процедура при принятии документов, и сейчас мы эту ошибку исправляем. Темы межэтнических отношений здесь нет», — подытожил Тимаков.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в настоящее время в России зарегистрированы около 639 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии.

По информации российской стороны, в 2017 году работающие в России киргизстанцы перевели на родину через системы денежных переводов около $2,5 млрд (167 млрд рублей) и сопоставимую сумму привезли в республику в виде наличных денег.

Отметим, что Всемирный банк назвал Киргизию лидером среди государств Туркестанского региона и Европы по соотношению суммы денежных переводов от трудовых мигрантов к объему ВВП этих стран.

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