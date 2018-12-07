ФРП в Чувашии сможет выдавать займы на рефинансирование кредитов

Чебоксары, , 20:12 — REGNUM В Чувашии планируют расширить меры поддержки, оказываемые республиканским фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности (ФРП). Минэкономразвития республики предлагает включить возможность рефинансирования заёмных средств и процентов по ним, полученных для реализации инвестиционных проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В министерстве экономики считают, что необходимо дополнить меры поддержки, оказываемые автономным учреждением «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике». Речь идёт о предоставлении займов: предлагается их выделять не только на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, но и на рефинансирование заёмных средств и процентов по ним, полученных для реализации проектов.

«Существующая долговая нагрузка и недостаточное залоговое обеспечение в связи с тем, что часть имущества предприятий уже находится в залоге у кредитных организаций, не позволяет субъектам деятельности в сфере промышленности и инвестиционной деятельности воспользоваться поддержкой со стороны государства в виде льготного заемного финансирования и направить средства на новые инвестиционные проекты.

Также определенные финансовые ограничения, такие как высокие ставки по кредитам, отсутствие возможности значительной отсрочки выплаты основного долга, вынуждают предприятия направлять основную часть полученной прибыли на погашение кредитов и процентов по ним, а не на реализацию новых инвестиционных проектов и модернизацию производств», — поясняют в минэкономразвития Чувашии.

Власти считают, что расширение направлений, по которым фонд предоставляет льготные займы, позволит снизить долговую нагрузку предприятий и направить свободные средства на расширение производственных мощностей. При этом предполагается, что залоговым обеспечением займа будет являться имущество, находящееся в залоге у организации, представившей кредит, либо банковская гарантия под уже заложенное имущество.

«Это позволит повысить эффективность использования субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашии», — считают в министерстве экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный ФРП воздан для содействие в реализации промышленной и инвестиционной политики в Чувашии. Основные направления деятельности — предоставление займов, прочих видов кредита и финансовых услуг, создание и использование баз данных и информационных ресурсов, деятельность в качестве заказчика-застройщика и генерального подрядчика, исследование конъюнктуры рынка, организация конференций и выставок. Сумма займа — от 50 до 300 млн рублей, они предоставляется на срок до пяти лет.

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