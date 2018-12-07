У ТОСЭР «Котовск» в Тамбовской области появились первые инвесторы

Чебоксары, , 19:24 — REGNUM На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» (Тамбовская область) зашли два первых инвестора, получивших статус резидента, сообщили в областном управлении информационной политики. Они готовы реализовать проекты, связанные с переработкой сельхозпродукции.

Подписание соответствующих соглашений состоялось на площадке «Геометрия бизнеса» в Тамбове. ООО «Комбикорм Агро» планирует создать современный комплекс по производству комбикормов, обогащенных селеном и йодом. Производственная мощность составит около 2 тыс. тонн в год. Это малое предприятие, где будет создано 10 рабочих мест, а объем инвестиций составит 18 млн рублей.

Второй резидент вынашивает более масштабные планы. ООО «Санрайс Ойл», основным инвестором которого выступает бизнесмен из Индии Пиюш Васойя — один из руководителей компании «Shree Ram group», планирует реализовать проект по производству и экспорту подсолнечного масла, а также комбикормов. На этом этапе объем инвестиций составит около 800 млн рублей. В результате будет создано 67 рабочих мест.

«Россию и Индию связывают давние дружественные отношения, что подтверждают визиты на высшем уровне. Я посетил многие регионы России и в итоге выбрал Котовск в Тамбовской области, потому что здесь созданы оптимальные условия для развития бизнеса, а также имеется господдержка. Планирую шаг за шагом развивать сотрудничество и реализовать также проекты, связанные с производством целлюлозы и хлопковых тканей», — отметил Пиюш Васойя.

Региональные власти отмечают, что индийский бизнесмен готов инвестировать в экономику Тамбовской области около 2 млрд рублей.

Моногород Котовск одним из первых в Черноземье получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в декабре 2017 года. Здесь созданы оптимальные условия для ведения бизнеса. Среди мер поддержки, на которые могут рассчитывать резиденты — налоговые льготы и обеспечение необходимой инфраструктурой. Создание ТОСЭР «Котовск» позволит диверсифицировать экономику города, повысить инвестиционную привлекательность его территории.

«Мы все знаем, каких показателей должны добиться. Это — 12 млрд рублей инвестиций и 2 тыс. постоянных рабочих мест. За достижением этих цифр лично следит губернатор Александр Никитин. Сегодня для этого сделан первый шаг. Есть еще претенденты. Мы сейчас рассматриваем другие заявки и работаем в этом направлении», — подчеркнул первый заместитель главы администрации области Александр Ганов.

ТОСЭР «Котовск» следует курсом, заданным губернатором Александром Никитиным. Среди приоритетов — развитие производства, переработка произведенного в регионе сырья, а также привлечение инвесторов в агросферу.