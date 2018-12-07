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Путин: Греция вполне может быть подключена к «Турецкому потоку»

Экономика

Варианты продления «Турецкого потока» обсуждаются

Москва, 7 декабря 2018, 19:21 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва вполне готова рассмотреть участие греческих компаний в проектах по доставке российского газа в страны Европы по южному коридору. Об этом Путин заявил сегодня, 7 декабря, по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул важность взаимодействия стран в энергетической сфере и напомнил, что Россия уже много лет поставляет в Грецию энергоресурсы и обеспечивает более половины потребностей этой страны в газе.

Напомним, что греческие власти ранее неоднократно давали понять, что они заинтересованы в продлении газопровода «Турецкий поток» на свою территорию. Из Греции газопровод может пойти в Италию по дну Адриатического моря.

Однако есть и альтернативный маршрут — через Болгарию, Сербию и Венгрию до Австрии или Словакии.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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