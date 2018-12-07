Ввод в строй новой очереди ЛАЭС – «позитивный шаг вперед для региона»

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 19:11 — REGNUM Ленинградская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома) с вводом в промышленную эксплуатацию инновационного сверхмощного энергоблока №1 с реакторной установкой ВВЭР-1200 стала крупнейшей атомной станцией в истории отечественной атомной энергетики. На 6 декабря 2018 энергетическая мощность ее пяти действующих энергоблоков составляет 5240 МВт. Такой показатель в России зафиксирован впервые.

«Нам, экологам, приходится с большим вниманием относиться к атомным объектам, которые вводятся в эксплуатацию, — отметила заместитель руководителя МОО «Природоохранный союз» Екатерина Воробьева. — Моя специализация — промышленная экология, поэтому мне понятно, что развитие общества без технического прогресса невозможно. Иначе нам надо отказаться от света и тепла».

«Первую очередь Ленинградской АЭС все равно надо выводить из эксплуатации, так как срок работы блоков подходит к концу. Ввод новых блоков — то есть решение о сохранении атомной электростанции — мне как прагматичному экологу-управленцу тоже понятен. Старые энергоблоки обеспечивали 50% энергопотребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Отказ от атомной станции и установка, допустим, большого количества ветряков, не смогут возместить то огромное количество энергии, которое потребляется в регионе, — пояснила Воробьева. — Решение о строительстве новой очереди ЛАЭС было обосновано желанием обеспечить энергостабильность региона, включая такие объекты, как роддома, школы больницы».

«Более того, когда мы говорим о проектах Росатома, госкорпорация достаточно открыта. Он готов всё показывать, рассказывать, вести диалог с природоохранными организациями, — подчеркнула эксперт. — В дискуссиях со своими коллегами-экологами, которые выступают против атомной энергетики, я напоминаю, что даже в уважаемой нами Швеции эксплуатируются атомные электростанции. Прагматичные шведы, которые стремятся увеличивать объемы солнечной и ветрогенерации, говорят о том, что энергостабильность в регионе им очень важна. В настоящий момент атомная энергетика — это та энергетика, которая позволяет обеспечить эту стабильность для населения. Это обеспечение социально-экономического развития региона».

«Тут еще важно понимать, что на место старых блоков приходят новые блоки. В последние годы в этой области был совершен важный технологический рывок, и сейчас мы говорим уже о высокоинтеллектуальной энергетике. Для региона это в первую очередь позитивный шаг вперед», — выразила уверенность заместитель руководителя МОО «Природоохранный союз».