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Биткоин упал до минимума за 15 месяцев

Экономика

С начала 2018 года биткоин потерял более 75% своей стоимости

Нью-Йорк, США, 7 декабря 2018, 19:24 — REGNUM  Крупнейшая мировая криптовалюта Bitcoin находится нв годовых минимумах на торгах 7 декабря, передает агентство Reuters.

В настоящий момент биткоин оценивается приблизительно в $3400 за единицу, что является минимальным значением за 15 месяцев.

С начала 2018 года биткоин потерял более 75% своей стоимости. Рекордных уровней криптовалюта достигала в декабре 2017 года — один биткоин продавался по цене более $20 тыс.

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