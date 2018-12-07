В Ульяновской области будет создан центр беспилотных систем

Ульяновск, , 18:55 — REGNUM В Ульяновской области построят центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сегодня, 7 декабря, подписано соответствующее соглашение о реализации инновационного проекта между агентством технологического развития региона и индустриальным партнёром ООО «Финко». Документ о реализации инновационного проекта подписан в присутствии губернатора Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Центр беспилотных систем будет заниматься разработкой, производством и эксплуатацией перспективных дронов и беспилотных летательных аппаратов с использованием передовых технологий.

«В майском указе президент России поставил перед нами задачу по ускорению технологического развития. Мы уже несколько лет делаем ставку на инновации. Так, по итогам 2017 года Ульяновская область заняла восьмое место в рейтинге инновационных регионов России, нам присвоен статус «Столица изобретательства — 2019». И очередной шаг к технологическому прорыву региона — «приземление» в Ульяновске центра беспилотных систем. Этот проект позволит создать для жителей региона высокопроизводительные рабочие места и получит всю необходимую поддержку, предусмотренную областным законодательством», — подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

Глава региона осмотрел экспозицию БПЛА Supercam. Эти беспилотники будут использоваться в Ульяновской области в работе МЧС, для контроля сельхозугодий и картографирования, в городском и дорожном хозяйстве, природоохранной и экологической деятельности.

Генеральный директор компании «Финко» Максим Шинкевич сообщил, что предприятие будет работать в кооперации с местными компаниями, обладающими необходимыми технологиями и наработками. Общий объём инвестиций оценивается в 300 млн рублей. Серийное производство планируется начать в 2020—2021 годах.

При создании модели беспилотника с расширенной климатикой эксплуатации (в первую очередь, для арктической зоны) будут применены передовые разработки ульяновских инженеров. Среди них — облегчённые элементы конструкции, антиобледенительная защита, бортовые и автономные наземные источники питания, светодиодные прожекторы, машинное зрение, композитные материалы.

Эксперты отмечают, что использование уникальных технологических разработок ульяновских учёных и инженеров позволит существенно расширить географию эксплуатации БПЛА и в разы увеличить время полёта этих аппаратов.

При содействии корпорации развития Ульяновской области будет определена инвестиционная площадка для «приземления» центра беспилотных систем. Руководитель корпорации развития региона Сергей Васин отметил, что предприятие станет резидентом технокампуса.