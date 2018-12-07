Средняя начисленная заработная плата в Мордовии выросла на 6,9%

Саранск, , 18:52 — REGNUM В Мордовии средняя начисленная заработная плата работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в октябре 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года на 6,9% — до 26,354 тыс. рублей. По итогам января-октября средняя зарплата составила 26,092 тыс. рублей и выросла по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 8,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Максимальный объем зарплат зафиксирован на предприятиях обрабатывающих производств при росте в течение года на 12,4% — 28,974 тыс. рублей. Заработная плата работников, занятых растениеводством, животноводством, охотой и предоставлением соответствующих услуг в этих областях, увеличилась к октябрю прошлого года на 6,9% и составила 26,29 тыс. рублей.

Заработная плата сотрудников строительных предприятий составила 25,387 тыс. рублей, на предприятиях сферы транспортировки и хранения — 24,983 тыс. рублей.

Максимальный рост зарплат наблюдается в учреждениях здравоохранения и социальных услуг — на 14,6%, в сфере образования рост составил 7%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 4,6%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе-сентябре в Приволжском федеральном округе средняя заработная плата у младшего медперсонала составляет 26 679 рублей при среднероссийской за тот же период 33 569 рублей. Самые скромные доходы в этой сфере в округе имели жители Мордовии — 23 067 рублей и Саратовской области — 23 416 рублей, а самые высокие были в Татарии (31 633 рубля) и Башкирии (30 451 рубль). Среднее звено медицинского персонала в округе зарабатывало за девять месяцев в среднем 28 116 рублей при средней по России — 36 379 рублей. При этом ниже всех зарплаты были у среднего медперсонала Мордовии — 23 310 рублей и Саратовской области — 23 961 рубль, а выше — в Татарии (31 742 рубля) и Башкирии (30 014 рублей).

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое, или иное высшее образование, в ПФО за девять месяцев составляла 55 682 рубля. Тогда как в целом по России показатель был за этот период 73 609 рублей. Самые скромные доходы в округе имели врачи Мордовии — 46 344 рубля и Саратовской области — 47 839 рубля, а самые высокие были у врачей Татарии — 63 193 рубля и Башкирии — 59 876 рублей.