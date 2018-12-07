Рубль укрепился на фоне роста нефти после решения ОПЕК+

Москва, , 18:37 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на фоне удорожания нефти после договорённости ОПЕК о сокращении добычи. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов курс доллара впервые с 29 ноября опускался ниже отметки в 66 рублей — до 65,985 рубля.

К настоящему времени доллар подешевел на 68 копеек — до 66,18 рублей. Евро снизился на 76 копеек — до 75,33 рубля.

Напомним, ранее сегодня страны ОПЕК и Россия достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млрд баррелей в сутки. На фоне этих новостей баррель североморской нефтяной смеси Brent подорожал на $3,26 — до $63,32 за баррель. Нефть марки WTI выросла на $2,62 — до $54,11 за баррель.

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