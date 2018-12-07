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BNP Paribas: Сделка ОПЕК+ — «приятный сюрприз» для рынка нефти

Экономика

Решение ОПЕК и России о крупном сокращении добычи «превзошло все ожидания»

Лондон, 7 декабря 2018, 18:18 — REGNUM  Аналитики BNP Paribas считают сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки «приятным сюрпризом» для нефтяного рынка, 7 декабря передает агентство Reuters.

«Если (сокращение) будет реализовано в краткие сроки и полностью, то его должно быть достаточно, чтобы в значительной степени смягчить, хотя и не устранить ожидаемый переизбыток глобальных запасов в первой половине следующего года», — заявил журналистам стратег BNP Paribas Гарри Чилингарян.

По мнению аналитика, решение ОПЕК и России о таком крупном сокращении добычи «превзошло все ожидания» и «стало приятным сюрпризом для рынка».

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