Слишком дорогая страховка: эксперт о рекомендации ЦБ для малых банков

Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Иметь еще одного партнера по обслуживанию карт удобно, но это слишком дорогая страховка, цена которой будет переложена на клиентов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 7 декабря, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя рекомендацию ЦБ малым банкам найти «запасного партнера».

Ранее газета «Ведомости» сообщила о рекомендации ЦБ для малых банков найти «запасного партнера» по обслуживанию карт. Это может понадобится в том случае, если кого-то из нынешних партнеров банков (в их число входят ВТБ, Уралсиб и Промсвязьбанк) отключат от международных платежных систем Visa и Mastercard.

«Я считаю это предложение чрезмерным. Центробанк выдает всё новые рекомендации, не считаясь с затратами участников рынка. А ведь это дорогое удовольствие, и затраты — десятки и сотни тысяч долларов — будут переложены на клиентов.

Конечно, иметь запасного партнера по обслуживанию карт — это неплохо, особенно если вы можете себе это позволить. Только его нужно сначала найти, а потом заплатить за его услуги. Страховка получается слишком дорогой», — отметил Владимир Джикович.