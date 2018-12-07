Участники ОПЕК+ сокращают добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

Вена, , 18:09 — REGNUM Страны ОПЕК и Российская Федерация достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников заседания в Вене (Австрия).

По данным агентства, добыча будет сокращена на 1,2 млн баррелей в сутки. При этом на 800 тыс. баррелей в сутки сократят добычу страны ОПЕК, ещё на 400 тыс. баррелей — другие страны, не входящие в картель. По данным Reuters, Россия сократить свою добычу на 200 тыс. баррелей в сутки.

Известно, что Исламская Республика Иран одобряет соглашение по сокращению уровня добычи, но с согласия других членов ОПЕК+ выполнять его не будет, так как экспорт иранской нефти снова оказался под санкциями со стороны США.

На новостях о соглашении по сокращению добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ баррель Brent подорожал с $61 до $63