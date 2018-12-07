Цены на нефть растут в ответ на решения саммита ОПЕК+

Лондон, , 18:10 — REGNUM Мировые цены на нефть растут после решения стран ОПЕК и России сократить добычу на 1,2 млрд баррелей в сутки, 7 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на $3,26 до $63,32 за баррель. Нефть марки WTI выросла на $2,62 до $54,11 за баррель.

При этом в начале торгов из-за «сомнений» трейдеров в сделке ОПЕК+ Brent упала ниже $60 за баррель.

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