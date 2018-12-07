В какой плоскости лежит вопрос о цене российского газа для Белоруссии?

Юрий Баранчик, , 20:22 — REGNUM

В своем тексте «Чего хочет Лукашенко от Путина? Кому нужен скандал?» Михаил Николаевич Демурин, известный и уважаемый российский дипломат, поднял очень важные и своевременные вопросы — кому на руку скандалы в благородном славянском семействе? При этом он отметил, что нехорошо, что, мол, белорусы покупают газ по 130, в то время как в Смоленской области он стоит всего 70 долларов.

Конечно, это нехорошо — но мы пока не в одном государстве, как было изначально запланировано, и этим всё сказано. Тем не менее Белоруссия как союзное России государство покупает самый дешевый в мире газ. И это тоже дорогого стоит.

Однако, на мой взгляд, Михаил Николаевич по каким-то причинам не подошел к главному вопросу белорусско-российской газовой эпопеи, которая тянется вот уже скоро двадцать лет. А именно — почему белорусские юрлица покупают газ не по 130 долларов за 1 000 кубометров, как продает Россия, а по 270. То есть более чем в два раза дороже.

Понятно, из чего состоит российская цена на газ — надо доставить оборудование, обустроить месторождение, нанять рабочих, построить инфраструктуру как добывающую, так и жилую, газ надо поднять на поверхность, потом по трубам довести его через несколько напорных станций до границ Белоруссии. Это всё серьезные затраты. И получается цена — только в два раза выше, чем в Смоленской области, так как Газпром как коммерческая компания, естественно, должен получить прибыль.

А теперь посмотрим на конкретике, что происходит с тарифами. Например, в Смоленской области население, то есть физические лица, платит за газ в вилке от 4379 рублей за куб до 5410 рублей за 1000 кубов, или 65−75 долларов за тысячу кубов. Юридические лица платят 75−85 долларов за 1 000 кубов.

В Белоруссии население, имеющее газовые счетчики, платит около 150 долларов за 1 000 кубов, однако те, кто их не имеет, платит уже около 630 долларов за 1 000 кубов. Юридические лица же платят от 215 до 270 долларов за 1 000 кубов.

В задачке спрашивается — почему юридические лица России получают газ по той же цене, что и население (то есть практически решена проблема перекрестного субсидирования), а в Белоруссии они государству переплачивают в два раза? Вот где на самом деле зарыта проблема — в неэффективной экономике. Вот где на самом деле «неравные условия хозяйствования» — в России бизнес и население имеет практически одну цену, а в Белоруссии по каким-то причинам бизнес в два раза переплачивает государству.

Именно здесь лежит угроза конкурентоспособности белорусских промышленных и иных предприятий. Думаю, никто из руководства таких предприятий не возражал против того, чтобы Газпром пришел в республику и была возможность покупать у него газ напрямую. Вот это действительно была бы экономическая союзная интеграция.

Естественно, все прекрасно понимают, что единый газовый рынок — это вовсе не единые цены на энергоносители, как в этом пытается всех уверить официальный Минск. Такого нет даже в Евросоюзе — в каждой стране свои цены на газ, электричество, бензин.

Единый рынок — это равные условия для субъектов хозяйствования. В наших условиях это означает возможность для Газпрома выйти на белорусского конечного потребителя и зайти в каждый дом, к каждому юрлицу. Тогда и будет цена как в Смоленской области, с учетом транспортировки.

Но готовы ли к этому уровню интеграции власти Белоруссии? Как показывает дискуссия в Санкт-Петербурге, не очень — они сами хотят присваивать дельту «прибыли» российского коммерческого предприятия. Вот где на самом деле причина торможения дальнейшей белорусско-российской интеграции. И как только она будет преодолена, тогда и решится вопрос единого газового рынка для Белоруссии и России, чего мы все как искренние сторонники Союзного государства и хотим.