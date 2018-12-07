Частные перевозчики Саранска поднимают тариф на проезд на 25%

Саранск, , 17:41 — REGNUM Частные предприятия общественного транспорта уведомили администрацию Саранска об увеличении тарифов на проезд. Об этом сообщил начальник КУ «Транспортное управление» Игорь Белорунов, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

«В соответствии с федеральным законом № 220 частные перевозчики имеют право самостоятельно принять решение об увеличении тарифов на перевозку пассажиров на нерегулируемых маршрутах», — пояснил он. На вопрос мэра Саранска Петра Тултаева о праве увеличить тариф на проезд частными перевозчиками Белорунов ответил утвердительно.

По его словам, частные пассажирские предприятия имеют право как увеличить, так и снизить стоимость проезда.

«Орган местного самоуправления они обязаны лишь уведомить за месяц», — добавил начальник управления.

На большинстве направлений — 21 маршрут — цена билета вырастет c 20 до 25 рублей и на трех маршрутах — до 23 рублей. В настоящее время частные перевозчики обслуживают 35% пассажиропотока в Саранске.

Однако Белорунов уточнил, что практически по всем маршрутам есть дублирующий муниципальный транспорт, кроме того, наблюдается увеличение пассажиропотока в троллейбусах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, последний раз тариф на проезд в общественном транспорте Саранска увеличивали с июля 2018 года. Проезд в частных маршрутках подорожал с 17 до 20 рублей, в микроавтобусах — с 18 до 20 рублей.

В то же время увеличилась стоимость проезда в муниципальном транспорте — с 16 до 17 рублей.