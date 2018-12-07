В Крыму завершилось строительство Сакской ТЭЦ

Симферополь, , 17:19 — REGNUM Строительство Сакской ТЭЦ практически закончено, 22 декабря 2018 года вторая очередь будет готова к работе. Об этом 7 декабря ИА REGNUM сообщили в АО «КрымТЭЦ».

"На завершающей стадии гидравлические испытания, промывка циркуляционных и масляных систем, наладка средств автоматизации и контроля, внутренних инженерных систем. В ближайшее время начнутся пусконаладочные испытания основного и вспомогательного оборудования второго этапа строительства», — отметили на предприятии, подчеркнув, что ко Дню энергетика, 22 декабря, вторая очередь Сакской ТЭЦ будет готова к работе.

В АО «КрымТЭЦ» также отметили, что в ближайших планах — строительство такой же ТЭЦ в Симферополе.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап строительства новой ТЭЦ был выполнен за восемь месяцев, стоимость проекта составила 14 млрд рублей. Тестовые испытания генерирующего оборудования были успешно завершены в начале сентября. Первая очередь новой ТЭЦ начала поставку электроэнергии в крымскую энергосистему 2 октября, задействовав четыре ГТА-25 общей мощностью 90 МВт.

Об этом: В Крыму заработала новая Сакская ТЭЦ