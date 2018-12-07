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Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд

Экономика

На 1 декабря международные резервы составили $462,1 млрд

Москва, 7 декабря 2018, 16:57 — REGNUM  Объём международных резервов России по состоянию на 1 декабря 2018 года составил $462,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.

Напомним, в октябре объём международных резервов страны увеличился на $400 млн.

Международные резервы, также называемые золотовалютными, представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России.

Резервы формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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Макроэкономика России
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