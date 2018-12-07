Почему РФ продаёт всё больше нефти, а её граждане живут всё хуже и хуже?

Москва, , 17:12 — REGNUM Наращивание Россией экспорта углеводородов не приводит к серьёзному улучшению жизни её жителей из-за оттока капиталов и сохраняющегося социального неравенства, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о росте доходов РФ от экспорта нефти в 2018 году на 38,6%.

«Да, Россия является одним из крупнейших экспортёров нефти и всё время имеет положительное сальдо торгового баланса по этому важному для современной экономики товару, — заметил Комолов. — Внешнеторговые доходы велики, но они, поступая в российскую экономику через российские экспортные компании, потом успешно уходят назад — за рубеж. Если мы посмотрим на платёжный баланс российской экономики, то увидим положительное сальдо по счёту текущих операций, то есть от внешней торговли, и отрицательное сальдо по счёту операций с капиталом».

То есть фактически, как объяснил Комолов, наши деньги, полученные от внешней торговли, российский крупный бизнес инвестирует в западные экономики.

«Это можно посчитать через показатели оттока капиталов, которые за последние 20 лет, по официальным данным, составили порядка 1,5 трлн долларов, — отметил экономист. — Капитал уходит, однако, не только через частный сектор. Государство делает то же самое. Международные резервы российского государства хранятся в виде ценных бумаг западных государств».

Второй фактор заключается в общем уровне социального неравенства в РФ.

«Даже те доходы, которые остаются в стране от экспорта нефти, концентрируются у крупных собственников, — сказал Комолов. — Собственников акций крупнейших сырьевых компаний. Известны выводы международных экспертов, которые говорят, что на 10% крупнейших собственников в России приходится порядка 75−80% всех активов в нашей стране. Соответственно в значительной степени деньги от продажи нефти распределяются неэффективно. И тем самым в конечном счёте простой житель нашей страны получает очень маленькую долю от этой нефтяной ренты. Какая-то часть до простого человека всё-таки доходит, и это было причиной некоторого роста уровня жизни людей в 2000-е годы. Когда цена на нефть упала, эта маленькая доля оказалась ещё меньше и стала практически незаметной в современных условиях».

Напомним, как сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ, экспорт российской нефти в январе-октябре этого года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 38,6% и достиг 106,59 млрд долларов. В октябре этот показатель составил 12,359 млрд долларов, на 6,5% превысив показатели сентября.

Кроме того, за 10 месяцев 2018 года на 70,7% увеличился экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

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