Для тверских производителей льна расширены меры господдержки — Руденя

Тверь, , 16:35 — REGNUM В Тверской области расширены меры господдержки льноводов, увеличено финансирование на 2018 год по отраслям животноводства, производства молока, зерна. Вопросы поддержки сельхозтоваропроизводителей Тверской области обсуждались на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в пресс-службе облправительства.

«Привлекая федеральные средства на проекты в сферах газификации, водоснабжения, дорожной отрасли, мы получаем возможность перераспределить региональные деньги на другие направления, в том числе на развитие агропромышленного комплекса. Также важно активно участвовать в программах федерального министерства сельского хозяйства», — отметил Игорь Руденя.

В 2018 году в рамках «единой субсидии» для аграриев действует новое направление поддержки — возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно, на него выделено более 18,3 млн рублей.

Отметим, что тверским льноводам уже оказана государственная поддержка на проведение агротехнологических работ в размере 11 тыс. 904,76 рубля на 1 га посевной площади, а также за приобретение элитных семян в размере 1 тыс. 708 рублей за 1 га посевной площади. В 2018 году посевные площади льна-долгунца в Тверской области составили 4,7 тыс. га, что 0,3 тыс. га больше, чем в 2017-м. Валовый сбор льносырья в переводе на льноволокно — свыше 4,3 тыс. тонн.

По площадям посевов льна в регионе лидируют Бежецкий, Калязинский, Старицкий районы. Льняной комплекс Верхневолжья включает льносеющие предприятия, предприятия по первичной переработке льна, научно-исследовательские учреждения. В Тверской области работает 16 льносеющих хозяйств, в том числе три агрофирмы на базе льнозаводов с собственными посевными площадями.

В регионе также введены субсидии на возмещение затрат по производству и реализации зерна в размере 12,1 млн рублей. Средства будут направлены 34 сельхозпредприятиям и хозяйствам региона. 4,7 млн рублей выделено на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве. Кроме того, в этом году на 8,3 млн рублей увеличены объёмы субсидий на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных животных. С учётом дополнительных средств общий объём финансирования по этому направлению составил 82,3 млн рублей. Более 23 млн рублей дополнительно направлено на возмещение части затрат представителям АПК за приобретённые сельхозмашины, более 20 млн рублей — на повышение продуктивности в молочном животноводстве. Около 3,2 млн рублей дополнительно заложено на возмещение затрат по приобретению оборудования для глубокой переработки молока.