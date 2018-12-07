Медведев: «Всё росло, а потом, к сожалению, ушло»

Москва, , 16:08 — REGNUM В России несколько лет были годы восстановительного роста, но потом рост ушёл, заявил 7 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Стенограмма общения опубликована на сайте правительства России.

«У нас 2010, 2011 (особенно 2011-й, 2010-й в меньшей степени) и 2012 годы — это были годы восстановительного роста, когда всё росло, а потом, к сожалению, ушло», — сказал Медведев.

Он отметил, изучив презентацию столичного правительства, рост инвестиций в основной капитал в Москве.

«Это показатель такой синтетический, он действительно важен», — оценил глава правительства.

Ранее на встрече Собянин рассказал об «очень неплохих показателях» экономики Москвы и сообщил о росте различных параметров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Дмитрий Медведев сообщил о росте доходов населения на 7%.

«Мы переломили тренд на падение доходов», — заверил он.

По его словам, долгое время после кризиса, ограничений и других проблем доходы граждан падали, но последние два года перешли к росту.

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