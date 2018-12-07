Рынок нефти находится в «нервозном» состоянии

Москва, , 16:03 — REGNUM На данный момент неизвестно окончательное решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Судя по всему, дискуссия в Вене идет очень непростая. Все участники процесса понимают, что нужно принять какое-то решение, иначе реакция на рынке нефти будет драматической, фьючерс может быстро упасть до $50, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Однако брать на себя основной груз сокращения добычи нефти никто не хочет. Из списка по сокращению выпали Ливия, Иран, Ирак. От России ОПЕК ждет уменьшения производства как минимум на 150 тыс. баррелей, была информация даже о 350 тыс. баррелей. Российская сторона не соглашалась, ссылаясь на то, что зимой технологически трудно сокращать добычу нефти», — пояснил эксперт.

О сложности переговоров говорит тот факт, что министру энергетики РФ Александру Новаку пришлось из Вены летать в Петербург, где находился Владимир Путин, а потом обратно в Вену. 7 декабря к полудню стало известно, что ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей, где 650 тыс. приходится на ОПЕК, а 350 тыс. на страны вне ОПЕК.

«Фьючерсы на нефть реагируют на каждое информационное сообщение из Вены и активно колеблются в диапазоне 2% от $59,30 до $60,30», — отметил Богданов.

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