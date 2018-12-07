Костромичи не могут ни уволиться, ни получить зарплату

Шарья, Костромская область, , 15:59 — REGNUM В Костромском областном арбитражном суде будет решаться вопрос о конкурсном управляющем для ОсОО «Шарьинский лесопромышленный комплекс», сообщает ГТРК «Кострома».

За последние годы в компании сменилось несколько собственников и директоров, накопились долги по заработной плате общей суммой около 15 миллионов рублей. Для выплаты долгов приставы начали выдавать работникам готовую продукцию предприятия.

В областном телевидении отмечают, что «порядка 200 человек оказались фактически заложниками остановленного предприятия». После того как в середине ноября с завода ушел последний управляющий, бухгалтеры и весь отдел кадров, сотрудники предприятия не могут ни работать, ни уволиться.

«Даже забрать свои трудовые книжки или получить справки о зарплате рабочие теперь не могут. Ждут суда, который назначит нового управляющего, и тот сможет рассчитать сотрудников. Однако после этого возникнет другая проблема — где в Шарье найти вакансии для такого количества безработных», — сообщает ГТРК «Кострома».

По словам начальника отдела спецпрограмм Центра занятости населения Шарьинского района Оксаны Зинохиной, для сотрудников предприятия — станочников и деревообработчиков — на данный момент «ни единой вакансии нет», и обеспечить их работой Центр занятости не может.