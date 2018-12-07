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В Италии снижаются ВВП и инвестиции, но растет экспорт

Экономика

Итальянские статистики Италии подтвердили предварительные данные о национальном ВВП

Рим, 7 декабря 2018, 15:45 — REGNUM  Эксперты национальной службы статистики Италии Istat в пятницу, 7 декабря, подтвердили предварительные данные о национальном ВВП по итогам третьего квартала 2018 года: ВВП снизился на 0,1% в сравнении с предыдущим кварталом.

В среднем в еврозоне в этот же период был зафиксирован рост ВВП на 0,2%, сообщили также статистики.

В годовом исчислении ВВП Италии в третьем квартале по предварительным данным вырос на 0,7%.

В третьем квартале в сравнении со вторым объем инвестиций снизился на 1,1%. Во втором квартале в сравнении с первым был зафиксирован рост в 2,8%.

Объемы экспорта и импорта в третьем квартале в сравнении со вторым выросли соответственно на 1,1% и 0,8%. Уровень безработицы не изменился.

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Экономика Италии
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