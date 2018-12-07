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Провал малой приватизации: Киев получил менее 25% от планируемого дохода

Экономика

Однако премьер-министр считает это «успехом»

Киев, 7 декабря 2018, 15:45 — REGNUM  Правительство Украины получило от малой приватизации почти 456 млн гривен ($16,36), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 7 декабря УНИАН.

Гройсман озвучил эту цифру с оптимизмом, заявив, что «такого в Украине никогда не было». При этом премьер-министр похвастался тем, что приватизация была начата только в июле 2018 года, а уже дала столько денег.

Напомним, разработанный фондом государственного имущества (ФГИ) Украины план поступлений средств в 2018 году от малой приватизации предполагает получение около 2 млрд гривен ($72 млн) от продажи гособъектов.

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Таким образом, правительство Украины получило от малой приватизации менее 25% от запланированного дохода.

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Большая приватизация на Украине
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