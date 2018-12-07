Киргизия ожидает роста поступлений от ЕАЭС до 18 млрд рублей в 2019 году

Бишкек, , 15:42 — REGNUM За 10 месяцев 2018 года в бюджет Киргизии в рамках Евразийского экономического союза поступило таможенных пошлин на сумму 14,8 млрд сомов (около 14,1 млрд рублей), а в 2019 году ожидается получение более 19 млрд сомов (около 18,1 млрд рублей). Об этом заявил заместитель министра финансов Алмазбек Азимов.

По словам высокопоставленного чиновника, до 2018 года сумма полученных Киргизией таможенных отчислений из «общей копилки ЕАЭС» была больше, чем сумма ее вклада. Однако в текущем году сложился иной расклад.

«Так получилось, что в начале 2018 года мы переводили таможенных пошлин больше, чем получали, но сейчас ситуация выправляется и, думаю, что к концу года мы выйдем в плюс», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии подписали договор о присоединении последней к Договору о Евразийском экономическом союзе. А 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным участником ЕАЭС.

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Отметим, что поступления ввозных таможенных пошлин в рамках Евразийского альянса в бюджет Киргизии составили: в четвертом квартале 2015 года — более 3,5 млрд сомов (свыше 3,3 млрд рублей по текущему курсу), в 2016 году — около 13,1 млрд сомов (около 12,5 млрд рублей), в 2017 году — более 15,3 млрд сомов (свыше 14,6 млрд рублей).